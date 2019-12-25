В ГМЗ "Царское Село" зацвели крымские хризантемы

Укорененные черенки, подаренные Никитским ботаническим садом – Национальным научным центром РАН, прибыли в августе 2023 года.

В оранжереях музея-заповедника "Царское Село" распустились крымские хризантемы. Сегодня они впервые представлены в интерьере дворца: самые яркие и роскошные будут показаны в срезке в залах Александровского дворца.

Укорененные черенки, подаренные Никитским ботаническим садом – Национальным научным центром РАН, прибыли в августе 2023 года. Всего в Царское Село доставили посадочный материал 21 сорта хризантем, из которых 16 – отечественные. В числе их представителей – "Бегущая по волнам", "Лепестковый дождь" и "Сказочный эльф", ставшие победителями традиционных балов хризантем.

Сорта имеют разные сроки цветения. Первые цветы этой осенью распустились у "Белая чайка", "Красная знамя", и "Пять звёзд", всего 11 сортов, в то время как другие присоединятся в декабре.

Садоводы Царского Села высадили черенки в оранжерейном комплексе и заботились о них более года. Главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село" Ольга Филиппова отмечает, что хризантемы адаптировались к новым условиям благодаря внимательному уходу и скоро украсят дворцы новыми букетами.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"