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В ГКУ "Управление заказчика" комитета по энергетике Петербурга сменился глава
Сегодня, 14:14
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nadezhda_sib

В ГКУ "Управление заказчика" комитета по энергетике Петербурга сменился глава

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Прошлый директор стал первым заместителем.

В СПб ГКУ "Управление заказчика" сменился руководитель. Учреждение подведомственно комитету по энергетике и инженерному обеспечению. Новым директором стал Сергей Виноградов, он сменил на посту Юрия Панкстьянова. 

Ранее Виноградов занимал должность первого заместителя гендиректора по закупочной деятельности и ресурсообеспечению ООО "Интер РАО - Центр управления закупками".

"Управление заказчика" занимается формированием, размещением и исполнением государственного заказа города в области проектирования, строительства и реконструкции объектов инженерно-энергетического комплекса. Деньги выделяются из Адресной инвестиционной программы. Учреждение участвовало в строительстве освещения в Пулковском парке, обеспечило газоснабжение Ольгино, Парголово, Левашово и так далее. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершился первый этап обновления уличного освещения. 

Фото: Piter.TV

Теги: гку управление заказчика, директор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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