В ГКУ "Управление заказчика" комитета по энергетике Петербурга сменился глава

Прошлый директор стал первым заместителем.

В СПб ГКУ "Управление заказчика" сменился руководитель. Учреждение подведомственно комитету по энергетике и инженерному обеспечению. Новым директором стал Сергей Виноградов, он сменил на посту Юрия Панкстьянова.

Ранее Виноградов занимал должность первого заместителя гендиректора по закупочной деятельности и ресурсообеспечению ООО "Интер РАО - Центр управления закупками".

"Управление заказчика" занимается формированием, размещением и исполнением государственного заказа города в области проектирования, строительства и реконструкции объектов инженерно-энергетического комплекса. Деньги выделяются из Адресной инвестиционной программы. Учреждение участвовало в строительстве освещения в Пулковском парке, обеспечило газоснабжение Ольгино, Парголово, Левашово и так далее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершился первый этап обновления уличного освещения.

Фото: Piter.TV