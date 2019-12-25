В ГИБДД поддержали идею снизить скорость автомобилей в городах

Скорость автомобилей предлагают снизить до 30 километров в час в населенных пунктах.

Госавтоинспекция России поддерживает предложение о снижении скорости на городских улицах с 60 км/ч до 30 км/ч. Однако делать это нужно индивидуально и обоснованно, рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин ТАСС.

С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Дмитрий Митрошин, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России

При этом он отметил, что при обсуждении скорости не стоит забывать про нештрафуемый порог. Таким образом при снижении до 30 км/ч в городах всё ещё можно будет ездить 50 км/ч.

Митрошин заметил, что полномочия по снижению скорости в городах находятся у исполнительной власти. ГИБДД только отслеживает соблюдение правил. Он также отметил, что ограничения не должны касаться скоростных магистралей в черте города.

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