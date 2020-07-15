Сангаджи Тарбаев назвал уникальные услуги, которые предлагает страна туристам в сфере здравоохранения.

Медицинские услуги для иностранных граждан могут стать одним из самых востребованных туристических продуктов на российской территории благодаря ценам и качеству лечения. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился руководитель комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что для реализации такого плана государство должно правильно отрегулировать данное направление. Такой комментарий законодатель сделал по результатам первого в 2026 году заседания экспертного совета при профильном комитете, которое было посвящено проблематике российского медицинского туризма.

Медицинские услуги в России - потенциально один из самых востребованных российских туристских продуктов. Нет смысла ради лечения уезжать из России, есть смысл приезжать к нам! Сангаджи Тарбаев, депутат ГД РФ

Эксперт добавил, что отечественная хирургия, онкология, гинекология, офтальмология, детская медицина, чек-апы не уступают по качеству мировым практикам, но при этом стоимость услуг остается более привлекательной. По ряду услуг наша страна предоставляет уникальные возможности. В том числе, речь идет о неонаталогии и онкологии. Дополнительно оздоровление и косметология также широко представлены в России, поэтому могут стать экспортным продуктом для продажи.

Фото: Piter.tv