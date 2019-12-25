В ГД заверили, что новое положение о командировках не скажется на сотрудниках

Ярослав Нилов рассказал о нововведениях, которые вступят в силу с 1 сентября.

Новое положение об особенностях направления в служебные командировки, которое вступит в силу с 1 сентября 2025 года, особо не изменит условия для работников а вот работодателям может потребоваться скорректировать документацию. Соответствующее заявление в общении с журналистами новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий из нижней палаты указал, что обновленное положение подготовлено в рамках так называемой регуляторной гильотины. Речь и дет о реформировании, нацеленном на устранение избыточных требований и актуализацию устаревших нормативно-правовых актов страны.

По большому счету для тех работников, кого отправляют в командировку, ничего не меняется. Некоторые корректировки потребуются отдельным работодателям. Это все связано с приведением норм в соответствие, с совершенствованием, с актуализацией и с продолжающейся работой в рамках так называемой регуляторной гильотины. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Напомним, что прежнее положение было утверждено властями в 2008 году. Документ действовал бессрочно. Новые нормы рассчитаны на шесть лет, после чего будут изучены на актуальность. Обновленный документ касается поездок как по территории России, так и за границу. Он определяет, как считаются сроки командировки, какие расходы покрываются работодателем, какая отчетность потребуется от сотрудника. В новой версии сокращено количество пунктов за счет исключения из текста параграфов, утративших законную силу, а также были уточнены некоторые формулировки.

Фото: Piter.tv