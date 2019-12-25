В ГД внесут законопроект о применении ИИ в агитационных материалах

Ярослав Нилов раскрыл подробности изменений в закон "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ".

Группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует вопросы, связанные с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) при изготовлении агитационных материалов. Соответствующие сведения распространены пресс-службой политика по СМИ. Специалисты предлагают внести правки в федеральный закон "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ". Речь идет о том, что кандидаты получат возможность применять при создании агитационного контента сгенерированные изображения физических лиц. Однако условием для этого станет "недопущение злоупотребления при использовании цифровых технологий". Ожидается, что особенности изготовления подобных материалов при задействовании ИИ может установить Центральная избирательная комиссия РФ (Центраизбирком). Эксперты считают, что важно будет указывать сам факт использования сгенерированного изображения лица, а также внесение информации в материалы, публикуемые в печатных и аудиовизуальных СМИ, а также размещение пометки о применении ИИ в печатных и аудиовизуальных предвыборных агитматериалах.

Множество цифровых сервисов, дополненных ИИ, сопровождает нас ежедневно, не обойтись без них и во время избирательных циклов. Другое дело - во избежание грязных технологий и различных злоупотреблений регламентировать использование ИИ во время выборов необходимо уже сегодня. Ярослав Нилов, депутат ГД

