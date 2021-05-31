В ГД внесли законопроект о совместном воспитании детей родителями после развода

Депутаты предлагают способ, который поможет сохранить эмоциональную связь ребенка с мамой и папой.

Группа депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по информационной политике Андреем Свинцовым (ЛДПР) внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, предоставляющий судебной инстанции право назначать совместное воспитание детей родителями после развода. Поправки могут быть внесены в Семейный кодекс страны. Речь идет о новой статье, которая будет регламентировать условия и порядок совместного воспитания. Если у бывших супругов отсутствует соглашение о том, с кем останется ребенок после развода, то суд сможет по своему усмотрению установить порядок совместного воспитания. Предположительно, для каждого родителя будет установлен индивидуальный график проживания с ребенком. Мнение несовершеннолетнего также будет учитываться в том случае, если он достиг десятилетнего возраста. Однако суд не сможет назначать совместное воспитание, если у одного из родителей нет места жительства или он живет за рубежом, а также один родитель ограничен в правах или подал ходатайство об отказе от совместного воспитания.

Невозможно будет установить совместное воспитание над ребенком в случае наличия у ребенка хронического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения, а также если график работы одного из родителей - вахтовый, сменный метод или длительные командировки, которые предусматривают большое расстояние между местами жительства обоих родителей. Парламентарии заметили, что отсутствие полноценного общения с одним из родителей может препятствовать гармоничному развитию личности. Депутаты указали, что дети из неполных семей часто имеют низкую успеваемость, проблемы с дисциплиной, повышенную тревожность.

При совместном воспитании ребенок не теряет ощущения полной семьи, сохраняет эмоциональную связь с обоими родителями. пояснительная записка

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Фото: Piter.tv