В ГД призвали депортировать родственников мигрантов-преступников

Сергей Миронов рассчитывает снизить число правонарушений в стране за счет нововведений, применяемых к иностранцам.

Мигрантам, которых в России судили за особо тяжкие преступления в РФ или за ее пределами, следует пожизненно запретить въезд на территорию страны. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Депутат из Государственной думы страны отметил, что законопроект уже отправлен на рассмотрение. Мера воздействия к иностранцам будет применена вне зависимости от снятия или погашения человеком судимости.

К огромному сожалению, криминальное прошлое выходцев из стран Средней Азии для наших правоохранительных органов является тайной за семью печатями. Никто толком не знает, чем занимались или запятнали себя мигранты у себя на родине до приезда в Россию. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Дополнительно парламентарий из нижней палаты предложил выдворять из страны "семейные кланы". Речь идет о всех прямых родственников мигрантов, нарушивших российское законодательство. Ранее министерство по труду и социальной защите предложило не допускать до сферы услуг мигрантов, которые не знают русский язык.

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Фото: Piter.tv