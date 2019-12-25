В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Дмитрий Гусев напомнил о том, что в этот день родители часто либо берут отгул за свой счет, либо вычитают его из отпуска.

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной думе страны Дмитрий Гусев в беседе с журналистами новостного агентства "РИА Новости" предложил сделать первое сентября полноценным оплачиваемым выходным днем для родителей. В настоящее время документ готовится к внесению на рассмотрение законодательным органом. Депутат отметил, что для многих граждан, особенно тех, чьи дети впервые пойдут в школу, начало учебного года является днем волнения и гордости, однако не все работодатели готовы войти в положение сотрудников. В результате родители либо берут отгул за свой счет, либо вычитает данный день из отпускных дней.

Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной. Призываю коллег из всех фракций поддержать инициативу. Чтобы семьи могли без стресса разделить радость Дня знаний с детьми. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv