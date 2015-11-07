В Госдуме предложили ввести верификацию для врачей в интернете

Борис Чернышов рассказал, как можно защитить население от мошенников в сфере медицинских услуг.

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру по здравоохранению Михаилу Мурашко, а также руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой и главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ввести в стране обязательную верификацию для врачей в интернете. Текст соответствующего документа распространен по СМИ. В тексте документа парламентарий указал, что сейчас онлайн-сфера медицинского консультирования представлена нерегулируемым информационным бизнесом. Политик отметил, что часто предприниматели маскируются под профессиональную медицинскую деятельность, хотя в реальности пациенты лишены возможности отличить дипломированного медицинского специалиста от обычного мошенника.

Убеждён, что реализация данных мер значительно повысит прозрачность и безопасность сферы онлайн-медицины, защитит граждан от мошенничества и угроз здоровью, a также укрепит доверие к профессии врача и государственной системе здравоохранения Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Законодатель выступил с инициативой сформировать в России открытый реестр на Госуслугах. По его словам, пользователь там сможет мгновенно проверить диплом, лицензию и специализацию врача. Согласно предложению, успешную верификацию смогут пройти только врачи, имеющие практический стаж работы по специальности не менее одного года за последние пять лет. Такое требование обеспечит актуальность знаний специалиста и реальный практический опыт.

В Госдуму внесут законопроект о единых днях бесплатной парковки.

Фото: Piter.tv