Ранее за эту идею выступал Владимир Путин.

В ГД внесли проект об ограничении применения к бизнесу статьи за ОПГ. Инициатива поступила от президента России Владимира Путина. Информация размещена на портале ГД. Еще во время прямой линии он заявил, что под статью 210 УК РФ можно подвести почти любой совет директоров, если один из его участников замешан в нарушении законодательства.

Зампред ВС РФ Владимир Давыдов пояснил, что изменения в статью уже согласованы с главой страны. Они направлены на уменьшение количества привлеченных к ответственности предпринимателей. Иногда полиция пользуется лазейками, чтобы обойти запрет на арест и дольше держать бизнесменов под стражей. Это также позволяет добиться более строгого наказания для обвиняемых.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

