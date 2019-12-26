Путин предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки

Президент России внес законопроект в Госдуму.

Путин предложил Госдуме декриминализировать статью о возврате валютной выручки. Сейчас в России действует наказание за нарушение сроков возврата валютной выручки. Соответствующая информация размещена в электронной базе данных ГД. Правки планируют внести в статью 193 УК.

Проект отмены направлен на формирование условий для создания благоприятного делового климата. Нововведение также позволит сократить для предпринимателей риски. Чиновники отмечают, что зачастую задержки при возврате происходят не по вине бизнесменов, связанных с деятельностью во внешней торговле.Особенно, если экспорт осуществляется компаниями, попавшими под санкционные списки.

Наказание будет применяться, если оно совершено лицом, ранее подвергнутому административному правонарушению по аналогичному деянию.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина.

Видео: YouTube/Большая пресс-конференция