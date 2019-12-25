В ГД выступают за периодическую базовую выплату всем родителям

Сергей Гаврилов объяснил, негативное влияние единого пособия на ряд семей.

Улучшить социальную защиту семей с детьми возможно путем уточнения критериев нуждаемости, а также введения на территории страны небольшой периодической базовой выплаты всем родителям вне зависимости от дохода. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета нижней палаты парламента России по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, представляющий КПРФ. Депутат заметил, что власти страны должны задуматься о возвращении практики выдачи ежегодных тематических пособий.

Раньше многие выплаты предоставлялись большинству семей по общему принципу, теперь же применяются единые критерии, где проверяется уровень доходов и наличие имущества. Формально идея заключалась в том, чтобы направлять помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Но в реальности для многих семей это привело к снижению объемов выплат. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Эксперт заметил, что даже небольшое превышение порога лишает российские семьи государственной поддержки. В этом случае население оказывается между двух систем. С одной стороны они не считаются бедными, но с другой все же не способны полностью закрывать собственные расходы по воспитанию детей. В Госдуме полагают, что переход к универсальной модели с единым пособием хотя и упрощает администрирование, но при этом сокращает разнообразие форм социальной поддержки граждан. Ранее люди могли получать от властей отдельные выплаты к школе, рождению ребенка, по поддержке матерей-одиночек, многодетных, малообеспеченных, разовые компенсации.

Сейчас большинство этих программ поглощено единой выплатой, а реальные суммы часто не покрывают даже минимальных затрат семьи с ребенком. Особенно остро эта ситуация ощущается в регионах. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Для того, чтобы избежать ослабления системы социальной защиты, федеральным властям стоит рассмотреть несколько направлений. В частности, Сергей Гаврилов предлагает уточнить критерии нуждаемости. Это решение поможет не исключать из списка поддержки российские семьи, которые реально тратят большую часть дохода на детей, жилье и лечение. Также депутат считает необходимым предусмотреть небольшую базовую выплату всем родителям с определенной периодичностью, независимо от их дохода. Кроме этого парламентарий хочет вернуть в страну практику ежегодных тематических пособий. По его словам, они помогают родителям подготовить детей к школе или компенсировать сезонные расходы.

