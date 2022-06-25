  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД
21 ноября, 12:32
507
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД

0 0

Правительство России определит порядок и размер выдачи информации заинтересованным организациям.

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о разрешении платного доступа для организаций к базам российских правоохранительных органов с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Далее поправки будут внесены в федеральный Закон "О полиции" в рамках бюджетного пакета. Законодатели из нижней палаты установили, что правительство определит случаи, когда информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, будет предоставляться организациям. Известно, что в перечень таких компаний попали банки и прочие кредитные организации. Сведения будут направляться им за определенную плату, а порядок и размер будет определен позже кабинетом министров.

Дополнительно парламентариями регламентируется проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством.

В ГД внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе России.

Фото: Piter.tv

Теги: базы данных, госдума, мвд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии