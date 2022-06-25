Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД

Правительство России определит порядок и размер выдачи информации заинтересованным организациям.

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о разрешении платного доступа для организаций к базам российских правоохранительных органов с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Далее поправки будут внесены в федеральный Закон "О полиции" в рамках бюджетного пакета. Законодатели из нижней палаты установили, что правительство определит случаи, когда информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, будет предоставляться организациям. Известно, что в перечень таких компаний попали банки и прочие кредитные организации. Сведения будут направляться им за определенную плату, а порядок и размер будет определен позже кабинетом министров.

Дополнительно парламентариями регламентируется проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством.

