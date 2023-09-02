В ГД указали на ошибку в идее о бесплатных парковках многодетным

Депутат оценила внесенный на рассмотрение федерального правительства законопроект ЛДПР о закреплении права на бесплатное парковочное место для многодетных семей по всей России.

Право на предоставление бесплатных мест на муниципальных парковках многодетным семьям принимают местные парламенты. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты пояснила, что если у парковки есть частный владелец, то он должен получить компенсацию за счет бюджета населенного пункта или самостоятельно принимать решение о предоставлении льготы конкретным категориям лиц. Таким образом законодатель считает, что решение по стоянкам должны принимать городские думы или советы местных депутатов, а не федеральные органы власти. Она подчеркнула, что правительство не может распоряжаться бюджетами муниципалитетов в регионах.

В Москве и Краснодаре парковки бесплатные для многодетных — решения местных властей. Каждый муниципалитет должен принять его самостоятельно. Сделать это желательно, и нужно рассказывать про это людям. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv