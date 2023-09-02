В ГД указали на ошибку в идее о бесплатных парковках многодетным

Право на предоставление бесплатных мест на муниципальных парковках многодетным семьям принимают местные парламенты. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты пояснила, что если у парковки есть частный владелец, то он должен получить компенсацию за счет бюджета населенного пункта или самостоятельно принимать решение о предоставлении льготы конкретным категориям лиц. Таким образом законодатель считает, что решение по стоянкам должны принимать городские думы или советы местных депутатов, а не федеральные органы власти. Она подчеркнула, что правительство не может распоряжаться бюджетами муниципалитетов в регионах.
В Москве и Краснодаре парковки бесплатные для многодетных — решения местных властей. Каждый муниципалитет должен принять его самостоятельно. Сделать это желательно, и нужно рассказывать про это людям.
Светлана Бессараб, депутат ГД РФ
