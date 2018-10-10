В ГД сочли перспективным эволюционный переход к четырехдневной рабочей неделе

Ярослав Нилов не поддержал предложение Олега Дерипаски.

Россия может эволюционно перейти к четырехдневной рабочей неделе в части отраслей, но это не должно навязываться руководством сверху. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента оценил инициативу бизнесмена Олега Дерипаски о шестидневной рабочей неделе. Политик уточнил, что в настоящее время все чаще звучат предложения, которые, наоборот, призывают сократить рабочую неделю для отдельных категорий работников.

И мне тема четырехдневки гораздо ближе. Я считаю, что мы к этому должны стремиться: чтобы люди меньше работали, больше зарабатывали, но за них работали технологии, роботы, и были оптимизированы все процессы, где только можно, и этим компенсировались выпадающие трудовые часы. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодатель заметил, что никаких регуляторных решений со стороны государства для перехода на четырехдневку быть не должно, а процесс произойдет эволюционно и синергически. Уже сейчас в стране можно найти сотрудников, которые используют гибкие формы трудовой занятости. График позволяет им работать вместо пятидневки четыре или даже три дня в неделю.

