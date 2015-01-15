В ГД разработали поправки о полном запрете продажи вейпов

Группа депутатов раскрыла подробности законопроекта.

Группа депутатов о главе с председателем комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым заместителем думского комитета по контролю Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия") подготовили поправки о полном запрете на территории страны продажи вейпов. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы авторов законопроекта. Политики намерены полностью запретить в России распространение электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства к ним. Дополнительно ожидается ужесточение ответственности за нелегальный оборот и вовлечение в потребление никотинсодержащей продукции несовершеннолетних лиц.

Мы предложили всем рабочим группам рассмотреть поправки и пригласили депутатов разных фракций присоединиться к инициативе. Это вопрос безопасности детей и здоровья нации, и мы рассчитываем на межфракционную поддержку. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

Председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова из партии "Справедливая Россия" считает, что запрет вейпов на российской территории - это давно назревшая мера по защите качества жизни населения. Она привела в пример исследования, говорящие о вреде вейпов для здоровья человека. Политик заметила, что продавцы под видом модного гаджета и якобы безопасной альтернативы сигаретам в реальности предлагают молодежи и другим категориям россиян никотиновую зависимость. Законодатель добавила, что такая проблема формируется быстрее, чем при курении традиционным способом. По мнению парламентария из нижней палаты, решить кризисную ситуацию можно только полным запретом.

Фото: Piter.tv