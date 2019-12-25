ЛДПР предложила обязать кредитора уменьшать проценты при снижении ставки

Депутаты призвали задуматься рь интересах российских семей, страдающих, пока банки получают сверхприбыль.

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают на территории России автоматически уменьшать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки со стороны Центрального банка. Текст такой инициативы направлен в федеральное правительство 28 ноября. Подробности законодательного проекта пресс-служба парламентариев из нижней палаты распространила по СМИ.

Финансовый парадокс: Центральный банк снижает процент, а ставки для людей остаются на уровне кризисных годов. Понятно, что банкам это выгодно, но учитывая сверхприбыль сектора, достигающую миллиардных значений, заботится нужно не об их интересах, а о бюджетах простых российских семей. Леонид Слуцкий в комментарии "РИА Новостям"

Авторы проекта считают, что снижение процентов должно осуществляться в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки. Такие меры позволят властям обеспечить автоматизм и исключит необходимость обращения заемщика в кредитную организацию.

