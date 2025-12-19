В ГД рассказали, при какой температуре в офисе должны сокращать часы работы

Екатерина Стенякина объяснила, какие условия должны создать работодатели при холоде в помещении.

В Государственной думе России депутаты рассказали, при какой температуре в офисе работодатели страны должны сокращать часы работы. В комментарии журналистам новостного аентства "ТАСС" член профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина из фракции "Единая Россия" уточнила, что в помещении не должно быть ниже 19 градусов по Цельсию. Законодатель отметила, что при работе в помещении температура воздуха должна соответствовать требованиям СанПиНа.

В офисе для полного рабочего дня - не ниже 19 градусов, в помещении, где сотрудники активно работают физически, - не ниже 13 градусов. Если температура на рабочем месте ниже, работодатель должен сократить время непрерывного пребывания. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

В том случае, если температура в рабочем офисе опустилась до 18 градусов, то работать подряд в нем можно не более шести часов. а при 16 градусах - только четыре часа. В помещениях с активными работами требования мягче. Однако даже разгружать продукцию при температуре на складе в семь градусов по Цельсию по правилам СанПиНа можно только в течение часа, а затем сотрудник должен уйти на перерыв для обогрева. Еще одним вариантом развития событий является обеспесение сотрудников одеждой с должным уровнем теплоизоляции.

