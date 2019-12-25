В ГД рассказали об изменении в 2026 году правил выдачи семейной ипотеки

Владимир Кошелев объяснил, какой лазейкой в законе россияне больше не смогут пользоваться.

Супруги в России с 1 февраля 2026 года должны будут становиться созаемщиками по льготной семейной ипотеке под шесть процентов, что ограничит возможное количество таких кредитов на одну семью. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев (ЛДПР). Парламентарий из нижней палаты уточнил, что правительство вводит по стране принцип "одна семья - одна льготная ипотека".

Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда муж и жена брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем. Если до 1 февраля 2026 года один из них уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Законодатель объяснил, что российское правило о выдаче одной льготной ипотеки в одни руки действовало с декабря 2023 года, однако ранее такое требование распространялось только на отдельного заемщика. При этом у семьи остается право взять комбинированную ипотеку. Оформление семейной ипотеки не привязано к месту прописки, однако для граждан существуют лимиты - 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также шесть миллионов - для остальных регионов.

Владельцы квартир в центре Петербурга смогут проще устанавливать шлагбаумы.

Фото: Piter.tv