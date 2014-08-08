В ГД рассказали о создании перечня стратегически значимых лекарств

Сергей Леонов объяснил, что правительство развивает технологический суверенитет в области фармацевтики.

В России с первого сентября появится перечень стратегически значимых лекарств. Соответствующее заявление информационному агентству "РИА Новости" сообщил руководитель профильного комитета Государственной думы страны по охране здоровья Сергей Леонов. По мнению парламентария, документ позволит властям расширить технологический суверенитет в фармацевтической отрасли за счет предоставления преимущества отечественным компаниям, которые локализовали полный цикл производства стратегически важных лекарств.

В России 1 сентября вступает в силу закон о перечне стратегически значимых лекарств. В частности, закон закрепит само понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, утверждать порядок и критерии которого будет правительство РФ. Сергей Леонов, депутат ГД РФ

Законодатель объяснил журналистам, что данное нововведение на федеральном уровне является чрезвычайно важным для государства, так как реестр позволит обеспечить Россию медицинскими препаратами, которые более всего востребованы у пациентов для лечения тех или иных заболеваний, а также за счет их изготовления внутри страны. Сергей Леонов добавил, что закрепление списка стратегических лекарств заложит основы для лекарственной безопасности в будущем. Это решен е гарантирует России наличие необходимых медикаментов даже в условиях экономических кризисов или международного санкционного давления.

В ГД внесут законопроект о применении ИИ в агитационных материалах.

Фото: Piter.tv