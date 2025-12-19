В ГД рассказали о расчете отпускных по измененным правилам

Отпускные в России рассчитываются исходя из среднего заработка работника за последние 12 календарных месяцев.

Отпускные выплаты на российской территории сейчас рассчитываются работодателями по измененным правилам по сравнению с теми, что действовали еще в прошлый летний период. Соответствующее заявление сделала в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Политический деятель представляет партию "Единая Россия". Законодатель объяснила, что теперь денежные средства, выделяемые на отдых сотрудника, будут учитывать все денежные поощрения.

С осени прошлого года работодатели не могут воспользоваться лазейкой в законодательстве: сначала назвать в приказе денежную выплату сотруднику поощрением, а не премией, а затем выплатить за отпуск меньшую сумму, не учитывая начисленную стимулирующую выплату в расчете среднего заработка. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты напомнила, что с 1 сентября 2025 года по стране действует новый порядок исчисления средней заработной платы работника. В пункте 2 нового положения утверждается, что работодателю следует учитывать все виды выплат, предусмотренных системой оплаты труда. Этот пункт не упоминался в прошлом документе. Положение от 1 сентября 2025 года пришло на смену порядку, действовавшему в России с 2007 года.

