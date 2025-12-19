ЛДПР предложила не включать выходные в число дней отпуска

Леонид Слуцкий призвал восстановить справедливость для работников.

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается не учитывать выходные при расчете длительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Текст документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Известно, что проект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу 29 января. Инициатива предусматривает правки для статьи 120 Трудового кодекса страны. Сейчас согласно действующим нормам, ежегодный основной оплачиваемый отпуск для россиянина составляет 28 календарных дней. Парламентарии из нижней палаты предлагают не включать в их количество выходные дни.

На сегодняшний день Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, а это нечестно. ЛДПР считает такую систему несправедливой и предлагает не включать выходные в дни отпуска. Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

Леонид Слуцкий отметил, что власти не хотят увеличить фактическое время отдыха от работы, а стремятся восстановить справедливость для сотрудников. По мнению депутатов, заслуженный перерыв в трудовой деятельности пойдет на пользу как самому человеку, так и экономике государства.

Фото: Piter.tv