В ГД рассказали, как можно сэкономить на ЖКХ в отпуске

В России собственники жилья могут сэкономить на оплате некоторых жилищно-коммунальных услуг во время отпуска или командировки, причем не только по счетчикам. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился член профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, представляющий фракцию "Единая Россия". Политический деятель пояснил, что сократить расходы можно, но полностью от платежей у человека на указанный период не получится. По его словам, если в квартире установлены счетчики воды, электроэнергии или газа, при отсутствии расхода начисления автоматически уменьшаются.

Экономия возможна прежде всего по тем услугам, где учитывается фактическое потребление. Если же начисления идут по нормативу, можно оформить перерасчет на период временного отсутствия. Он возможен, если человек отсутствует в квартире более пяти полных календарных дней подряд... даже если жилье пустует, собственник продолжает платить за содержание жилья, взнос на капитальный ремонт, отопление и общедомовые расходы. Александр Якубовский, депутат ГД РФ

Александр Якубовский пояснил, что, как правило, речь идет о снижении платы за водоснабжение. Однако общий порядок перерасчета применяется в основном к помещениям без счетчиков и при наличии акта о невозможности их установки. В противном случае управляющая компания (УК) вправе отказать потребителю в перерасчете. А вот перерасчет начислений за вывоз мусора, зависит от региональной модели. При условии, что тариф установлен по количеству проживающих в помещении, то перерасчет обычно применяется без проблем. Когда расчет ведется по площади квартиры, то добиться перерасчета бывает сложнее в виду того, что порядок начислений устанавливается на уровне региона.

Фото: pxhere.com