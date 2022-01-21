В ГД призвали увеличить до 90 дней оплачиваемый больничный по уходу за ребенком

Яна Лантратова призвала Соцфонд России увеличить лимиты по оплачиваемому периоду временной нетрудоспособности при уходе за ребенком.

Руководитель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова из партии "Справедливая Россия" направила председателю Социального фонда России Сергею Чиркову письмо с предложением увеличить лимит оплачиваемого больничного по уходу за ребенком с 60 до 90 календарных дней в году. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политика.

Представляется целесообразным внесение изменений в законодательство путем увеличения лимита оплачиваемого больничного до 90 календарных дней в году, а в случае, если ребенок младше 5 лет, до 120 дней при особых заболеваниях. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

В настоящее время такое пособие по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком до восьми лет выплачивается родителю в размере 100 процентов среднего заработка. Государством оплачиваются не более 60 календарных дней в году, а при заболеваниях из специального перечня - до 90 дней. Однако депутаты получают обращения о том, что часто им не хватает существующего лимита. особенно это касается семей, в которых есть ребенок младшего возраста. После исчерпания лимита дальнейший уход за ребенком не оплачивается. В результате эта ситуация негативно сказывается на финансовом положении граждан.

Фото: Piter.tv