В ГД призвали повысить зарплату сотрудникам "Почты России"

Российскому правительству требуется на законодательном уровне приравнять заработную плату сотрудникам "Почты России" к среднему значению по регионам страны. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что в организации уже продолжительное время творится "полный хаос". В частности, речь идет о том что граждане сраны не могут своевременно получить или отправить посылки, денежные переводы или письма. По мнению законодателя, важно предусмотреть системное решение, которого ждут представители компании на местах.

Нужно на законодательном уровне приравнять зарплату сотрудников почты к средней по региону и провести аудит почты на предмет разумного расходования средств. Владимир Сысоев, депутат ГД РФ

Депутат добавил, что "Почта России" выполняет важнейшие государственные задачи, но в то же время люди трудятся в самых отделенных уголках страны, поэтому они должны получать нормальную оплату труда, а не пытаться зарабатывать на продаже канцелярии в отделениях.

