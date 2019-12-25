В ГД призвали поднять лимит начисления пенсионных баллов работающим пенсионерам

Ярослав Нилов призвал к прозрачному и справедливому начислению пенсии.

Текущий лимит в России на ежегодный перерасчет пенсии работающим пенсионерам несправедлив и требует пересмотра. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента указал, что сейчас каждому работающему гражданину ежегодно начисляются пенсионные баллы. Они влияют на размер будущей пенсии. Таким образом, чем выше зарплата, тем больше у человека выходит баллов. Однако сотрудник не может получить больше десяти баллов за год. А работающим пенсионерам начисляется не более трех баллов, которые могут учитываться при ежегодном перерасчете пенсии в связи с тем, что человек продолжал работать и получать баллы.

Здесь несправедливость. И вот с этой несправедливостью мы боремся. У нас есть межфракционное предложение убрать эту искусственную планку. Должен быть понятный и справедливый принцип: чем больше заработал, тем больше у тебя пенсия. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Напомним, что размер страховой пенсии по стране складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов - ИПК. Стоимость одного балла определяется государством, а их количество зависит от стажа и заработной платы человека. В 2026 году стоимость одного пенсионного балла увеличилась до 156,76 рублей.

