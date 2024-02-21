В ГД предложили ужесточить ответственность за нападения на медработников

Ярослав Нилов рассказал о законопроекте.

Дополнительные меры ответственности необходимо вводить на российской территории за нападения на медицинских сотрудников. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента внес на рассмотрение в законодательный орган страны проект. Автор уточнил, что важно предусмотреть квалифицирующие признаки, позволяющие усилить головную ответственность для лиц, совершающих преступления в отношении данной категории сотрудников.

Врачи сегодня находятся в определенной зоне риска, считаю, что для дополнительной защиты врачей от противоправных действий в отношении них, надо вводить дополнительные меры ответственности. <...> Такое недопустимо, когда приезжает врач скорой помощи, а на него пьяный пациент нападает. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

В тексте документа предлагается дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание, положением, согласно которому к числу указанных обстоятельств будет принадлежать совершение преступления в отношении медицинского работника при исполнении им служебных обязанностей. Авторы инициативы считают, что существующие сейчас в России нормы не снижают количество преступлений в отношении медицинского персонала.

Фото: Piter.tv