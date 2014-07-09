  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ГД предупредили о незаконности проверок на полиграфе при трудоустройстве
Сегодня, 8:24
132
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Светлана Бессараб рассказала о законности проведения различных тестов для приема кандидатов.

На российской территории компании не вправе требовать обязательного прохождения "детектора лжи" от кандидатов при приеме на работу. Они могут быть привлечены к ответственности за отказ в трудоустройстве по таким основаниям. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по  труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" Светланы Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что любые проверки, которые не предусмотренные законодательством страны, являются незаконными. В том числе это касается и теста на полиграфе.

Кандидат имеет полное право отказаться от прохождения любых дополнительных проверок, в том числе полиграфа. В случае отказа в приеме на работу по данному основанию работодатель может быть привлечен к ответственности за нарушение требований трудового законодательства.

Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Фото: pxhere.com

Теги: госдума, детектор лжи, светлана бессараб
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии