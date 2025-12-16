В ГД предупредили о мошеннической схеме с "семейными выплатами"

Дмитрий Свищев рассказал о том, что законодательство готово к оказанию поддержки потерпевшим.

Российским семьям с детьми не следует переходить по ссылкам из сообщений о якобы положенных им "семейных выплатах",так как в противном случае мошенники могут получить доступ к аккаунтам на портале "Госуслуги" и банковским счетам граждан. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что с первого июня Социальный фонд страны начал прием заявлений на возврат НДФЛ с 13 до 6 процентов для семей с двумя и более детьми. . Таким образом сейчас злоумышленники используют данные о новой мере государственной поддержки для рассылки населению поддельных уведомлений и фишинговых ссылок.

Самое опасное в этой схеме - она маскируется под реальную господдержку. Вы получаете СМС: "Вашей семье одобрена ежегодная выплата, перейдите по ссылке, чтобы деньги не сгорели". Вы переходите... Вводите логин, пароль, код из СМС. Все. Ваш аккаунт в руках мошенников. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Законодатель уточнил, что основной целью аферистов стали семьи с двумя и более детьми, которые ожидают получения положенных мер поддержки. Речь идет о том, что преступники прекрасно понимают, что граждане обрадуются новости о получении денег и захотят получить их быстрее. ЭТо позволяет мошенниками играть на надежде россиян и спешке.

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Фото: Piter.tv