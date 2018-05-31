В ГД предупредили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

Ярослав Нилов призвал сделать 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе.

Последний рабочий день в этом году - 30 декабря - не будет сокращенным. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы, председатель профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты уточнил, что по Трудовому кодексу России продолжительность рабочего дня уменьшается на один час перед официальным праздничным днем. Политик считает, что в нашей стране 31 декабря следует сделать нерабочим на постоянной основе.

В этом году 31 декабря - нерабочий день благодаря решению, которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря - это обычный рабочий день, не сокращенный. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодвтель объяснил, что для того, чтобы не нарушать общий баланс рабочих и нерабочих дней, а также не создавать дополнительной нагрузки на работодателей, со стороны государства правильно было бы при фиксации праздника 31 декабря сократить затем новогодние праздники, например, убрав оттуда 8 января.

Фото: Piter.tv