В ГД предложили запретить урезать трудовые премии родственникам участников СВО

Каплан Панеш призвал снять с плеч семей военных тревогу за то, что они могут недополучить деньги от работодателя.

Работодателей на российской территории следует обязать учитывать особый статус родственников участников спеециальной военной операции и не допускать снижения их доходов по причинам, не связанным с эффективностью их труда. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС" заместитель председателя профильного комитета по бюджету и налогам Государственной думы Каплан Панеш, представляющий фракцию ЛДПР. Политик заметил, что в частности, компании не должны ущемлять людей в правах при распределении премиального фонда. Законодатель считает, что пока государство говорит о прямой помощи ветеранам и бойцам, находящимся на передовой линии, нельзя забывать и об их семьях, так как именно на эту категорию населения ложится огромная нагрузка в обычной жизни.

Любое дополнительное давление со стороны, в том числе материальное, совершенно недопустимо. Если человек выполняет свои трудовые обязанности, он имеет право на равное отношение к себе со стороны нанимателя. Мы должны исключить любую возможность дискриминации по признаку наличия в семье мобилизованного или контрактника. Каплан Панеш, депутат ГД РФ

Депутат получил сигналы о том, что на некоторых предприятиях и в организациях родственников участников СВО начали ущемлять при распределении премиального фонда. Эта ситуация связана с отсутствием по стране четких законодательных норм. В результате работодатели могут поставить таким сотрудникам минимальные коэффициенты или вовсе лишить их премий под надуманными предлогами. Формально это решение организации объясняют производственной необходимостью или результатами трудовой деятельности.

В ГД изучают случаи получения бесплатной экстренной помощи в частных клиниках.

Фото: Piter.tv