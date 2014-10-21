  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ГД предложили запретить урезать трудовые премии родственникам участников СВО
Сегодня, 10:41
23
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В ГД предложили запретить урезать трудовые премии родственникам участников СВО

0 0

Каплан Панеш призвал снять с плеч семей военных тревогу за то, что они могут недополучить деньги от работодателя.

Работодателей на российской территории следует обязать учитывать особый статус родственников участников спеециальной военной операции  и не допускать снижения их доходов по причинам, не связанным с эффективностью их труда. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС"  заместитель председателя профильного комитета по бюджету и налогам Государственной думы Каплан Панеш, представляющий фракцию ЛДПР. Политик заметил, что в частности, компании не должны ущемлять людей в правах при  распределении премиального фонда. Законодатель считает, что пока государство говорит о прямой помощи ветеранам и бойцам, находящимся на передовой линии, нельзя забывать и об их семьях, так как именно на эту категорию населения ложится огромная нагрузка в обычной жизни.

Любое дополнительное давление со стороны, в том числе материальное, совершенно недопустимо. Если человек выполняет свои трудовые обязанности, он имеет право на равное отношение к себе со стороны нанимателя. Мы должны исключить любую возможность дискриминации по признаку наличия в семье мобилизованного или контрактника.

Каплан Панеш, депутат ГД РФ

Депутат получил сигналы о том, что на некоторых предприятиях и в организациях родственников участников СВО начали ущемлять при распределении премиального фонда. Эта ситуация связана с отсутствием по стране четких законодательных норм. В результате работодатели могут поставить таким сотрудникам минимальные коэффициенты или вовсе лишить их премий под надуманными предлогами. Формально это решение организации объясняют производственной необходимостью или результатами трудовой деятельности.

В ГД изучают случаи получения бесплатной экстренной помощи в частных клиниках.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, каплан панеш, лдпр, сво, трудовая премия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии