В ГД предложили запретить сохранять размер упаковки товара при изменении объема

Юрий Афонов рассказал, какие новые обязанности будут стоять перед производителями и торговыми точками.

Депутаты думской фракции КПРФ внесут в Государственную думу на рассмотрение законопроект, которым депутаты предлагают запретить при изменении веса или объема товара сохранять прежние габариты упаковки. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Известно, что во главе законодательной инициативы находится первый заместитель председателя ЦК движения Юрий Афонов. Правки могут затронуть федеральный закон "О защите прав потребителей". Такое решение позволит властям не допустить введения в заблуждение потребителей, которые все чаще сталкиваются с таким явлением, как шринкфляция. Речь идет об уменьшении веса товара внутри упаковки ри сохранении параметров самой упаковки и цены.

До сих пор российский закон смотрел на это сквозь пальцы. Наш законопроект наконец устраняет этот пробел в правовом регулировании и признает эти манипуляции обманом, за который производители должны нести ответственность в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Юрий Афонин, депутат ГД РФ

Если изменения будут одобрены парламентариями, то отечественный производитель будет обязан крупным шрифтом указывать массу или объем товара на лицевой стороне упаковки. Аналогичные требования придется выполнять и торговым сетям. Магазины будут крупно писать на ценнике массу или объем товара. Конкретные технические требования закреплены в нашем законопроекте. Депутаты уверены, что теперь они практически не оставляют пространства для махинаций с продукцией.

ФАС попросили проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров.

Фото: Piter.tv