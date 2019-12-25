В ГД предложили запретить иностранцам менять цель визита после прибытия в РФ

Такая законодательная инициатива находится на этапе проработки.

Иностранец, приехавший на российскую территорию в качестве туриста, затем не должен менять цель своего визита в страну на трудоустройство. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат уточнил, что изначально человек должен понимать то, для чего он приезжает, а также вовремя оформлять необходимые документы.

С какой целью ты едешь? Ты подчеркиваешь - "туризм" или "работа". Так вот, приехал сюда турист, передумал, и он, в принципе, подав заявление, может начать работать, получить необходимый документ - например, патент. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

В ГД предложили выделять для россиян в аэропорту отдельную очередь по прилете.

Фото: Piter.tv