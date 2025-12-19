В ГД предложили выделять для россиян в аэропорту отдельную очередь по прилете

Подобная практика для своих граждан распространена за рубежом.

Российские граждане должны иметь возможность приоритетного прохождения паспортного контроля по прилете в аэропортах страны. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат уточнил, что во всяком случае важно это делать во время пикового пассажиропотока. По мнению парламентария из нижней палаты, нельзя допускать ситуацию, когда в одной очереди в аэропорту скапливаются и россияне, возвращающиеся в большом количестве с отдыха, мигранты из постсоветских стран, прилетающие в Россию на работу и иностранные туристы.

Я обращусь еще раз в Минтранс с предложением, чтобы изучили складывающуюся практику, особенно во время пиковой нагрузки, для того, чтобы <…> наши граждане имели возможность приоритетного прохождения. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты заметил, что потоки иностранцев также могут разделяться на паспортном контроле. Речь идет о тех, кто приехал для трудоустройства, и тех, кто хочет отдохнуть.

