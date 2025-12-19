Нилов: электронные больничные помогают бороться со злоупотреблениями работников

В Госдуме рассказали о том, какую проблему решили цифровые документы в практике временной нетрудоспособности граждан.

Внедрение электронного листка временной нетрудоспособности помогло пресечь практику оформления работниками фиктивных больничных. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий из нижней палаты парламента прокомментировал эффект, которого государство добилось от введения по стране электронного документа для пациентов.

Те злоупотребления своим правом, которые раньше были допустимы, сегодня это уже гораздо сложнее. Раньше пришел, принес больничный, у знакомого врача выписал и думаешь, что все тебе сошло с рук, а сам уехал куда-нибудь за границу. Сегодня так не получится. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодвтель уточнил, что именно врач определяет состояние сотрудника и определяет его временную нетрудоспособность. При злоупотреблениях у властей может возникнуть вопрос о том, насколько объективно поставлен диагноз пациенту. Ярослав Нилов уточнил, что к ранее складывающейся практике сейчас фиксируется очень много вопросов, в том числе со стороны правоохранительных органов. Речь идет о том, что полиция уже возбуждалауголовные дела за фиктивные больничные листы.

Фото: Piter.tv