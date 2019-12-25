В ГД предложили ввести единый стандарт страхования имущества от атак БПЛА

Николай Новичков считает, что люди должны заниматься восстановлением домов, а не думать о причинах отказа в страховке.

В России требуется внедрить единый стандарт страхования имущества от последствий атак беспилотников. Соответствующее мнение в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал депутат Государственной думы России от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков, замещающий председателя профильного комитета нижней палаты парламента по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Предлагаю задуматься о создании единого стандарта страхования имущества от последствий атак БПЛА. Он должен учитывать сам беспилотник и его обломки, взрывную волну, пожар и ущерб, возникший в результате работы систем ПВО. Нам нужны единые правила признания страхового случая и понятный для всех граждан перечень документов. Николай Новичков, депутат ГД РФ

Закондатель добавил, что гражданин страны должен получать поддержку вне зависимости от выбранной им компании-страховщика. При сценарии, когда дрон противника повредил дом, человек должен заниматься восстановлением помещения, а не разбираться, из-за какого неучтенного слова в договоре страховщики лишили его положенной финансовой выплаты.

В ГД призвали сделать 30 декабря в 2025 году коротким рабочим днем.

Фото: Piter.tv