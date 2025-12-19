В ГД предложили включить уход за ребенком в льготный стаж для досрочной пенсии

Депцтат Государственной думы России направила официальное письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением включить отпуск по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж для досрочного назначения пенсий педагогам, медицинским сотрудникам и другим социально значимым категориям специалистов. Такое предложение высказала в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Парламентарий из нижней палаты заметила, что сейчас на территории страны в правоприменительной практике часто встречается подмена понятий общего (трудового) стажа, страхового стажа и специального (льготного) стажа. Проблема сказывается на снижении доступности досрочного пенсионного обеспечения для женщин, которые совмещают работу в социальной сфере с уходом за детьми. На текущий момент Трудовой кодекс учитывает отпуск по уходу за ребенком для трудовых гарантий, но для досрочной пенсии эти периоды не засчитываются, за исключением ряда случаев.

Представляется целесообразным обеспечить обязательное включение отпусков по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старост.... которым досрочное пенсионное обеспечение предоставляется по законодательству, без ограничений по дате начала отпуска и без дискриминирующих "переходных" оговорок". Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Законодатель выступила с инициативой по повышению пенсионных коэффициентов за уход за ребенком до полутора лет с закреплением повышенных значений не ниже ориентировочно 2,7 ИПК за первого ребенка, а также 5,4 ИПК за второго и 8,1 ИПК за третьего и последующих детей. Политик уверена, что внесение правок в федеральное законодательство поможет устранить разрыв между трудовыми гарантиями и пенсионными правами человека, а также уменьшит количество судебных споров и повысит доверие граждан к системе социальной защиты.

Фото: Piter.tv