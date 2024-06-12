В ГД предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты

Николай Новичков призвал расширить период времени, который малыш проведет с матерью.

Решение демографических задач требует от государства продления до трех лет оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и увеличения пособия до 75 процентов от заработной платы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы России Николай Новичков, представляющий фракцию "Справедливая Россия". Законодатель уверен, что правительству следует сформировать такие условия, чтобы ребенок оставался с родителем как можно дольше. Речь идет о том, что общение малышей с матерью в первые годы жизни чрезвычайно важно дя гармоничного роста, развития и взросления детей.

Мы как государство должны поднять пособие по уходу за ребенком с 40% до, как минимум, 75% заработной платы, - сказал парламентарий. - Уровень в 40% сегодня мотивирует маму поскорее выйти на работу после беременности и родов. Мы не должны подавать мамам такие сигналы. Николай Новичков, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнил, что общество и кабинет министров должны однозначно сказать о том, что рождение и уход за детьми - важнейшие государственные задачи, которые будут более важными, чем производственные отношения.

Фото: Piter.tv