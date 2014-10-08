Новую выплату семьям с детьми до 7 лет предложили ввести в Петербурге

Андрей Рябоконь убежден, что такая мера позволит существенно уменьшить уровень бедности в семьях, даст родителям ощущение стабильности и положительно скажется на рождаемости в ближайшей перспективе.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выступил с предложением внедрить ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей младше семи лет, в размере 50 тыс. рублей. Своё предложение он озвучил в своём Telegram-канале.

Парламентарий убежден, что такая мера позволит существенно уменьшить уровень бедности в семьях, даст родителям ощущение стабильности и положительно скажется на рождаемости в ближайшей перспективе. Он также указал на снижение рождаемости в России, отметив, что в 2025 году достигнуты новые негативные рекорды. Одной из причин сложившейся ситуации он назвал недостаточную эффективность существующих мер поддержки, поглощающих значительные финансовые ресурсы.

Рябоконь привел конкретные цифры расходов бюджета на поддержку семей и стимулирование рождаемости, утверждая, что система текущих пособий разнообразна, сложна в оформлении и недостаточна для реального решения демографической проблемы. Материнский капитал, существующий уже десятилетие, обходится государству почти в 700 млрд рублей ежегодно, а общий объём затрат на подобные программы составляет не менее четырёх триллионов рублей в год. Тем не менее, указанные меры не приводят к желаемому росту рождаемости.

Автор инициативы подчеркнул, что после достижения ребёнком семилетнего возраста предлагается перейти на альтернативные способы помощи семьям.

