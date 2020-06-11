Более 129 тыс. семей из Петербурга и Ленобласти получили единое пособие с начала года

Размер назначаемого пособия зависит от уровня дохода семьи и варьируется от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет продолжает оставаться важнейшей формой социальной помощи в Петербурге и Ленобласти. В течение 2025 года эту меру поддержки уже получило более 129 тыс. семей, в которых проживает свыше 240 тыс. несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России (СФР) по Петербургу и Ленобласти.

Назначение данной выплаты осуществляется после всесторонней оценки материального положения семьи. Рассматриваемые при расчёте доходы берутся за предыдущие 12 месяцев, предшествующих подаче заявления. То есть, если обращение произошло в ноябре 2025 года, оценка доходов будет производиться исходя из сведений за период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года включительно.

Константин Островский, руководитель Отделения, разъяснил, что получателями единого пособия могут стать семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленного регионального прожиточного минимума. В 2025 году данная величина составляет 19 329 рублей в Санкт-Петербурге и 18 974 рубля в Ленинградской области. Предполагается, что в следующем, 2026 году, эти величины поднимутся до 20 644 и 20 267 рублей соответственно.

При рассмотрении заявленного семейного дохода учитываются разнообразные источники средств, включая пенсию, пособия, стипендии, алиментные выплаты, прибыль от фермерского хозяйства и частного предпринимательства. Исключаются из расчета проценты по банковским счетам подопечных детей, налоговая компенсация, целевые субсидии на приобретение собственности, компенсации на лечение ребенка, выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом, поддержка по социальному контракту, доходы работающих подростков и военнослужащих, находящихся на службе по мобилизации.

Назначается пособие только в том случае, если взрослый член семьи имеет постоянный источник заработка или обоснованную причину его отсутствия. Заработок каждого взрослого члена семьи в расчетный период должен быть не меньше четырехкратного размера минимальной оплаты труда (МРОТ). Однако данное требование не распространяется на матерей, заботящихся о ребёнке младше трёх лет на протяжении всего расчетного периода.

Размер назначаемого пособия зависит от уровня дохода семьи и варьируется от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на детей. Одним из обязательных требований для получения пособия является наличие российского гражданства у родителя-заявителя и ребёнка, претендующего на выплату.

Заявку на предоставление выплаты можно оформить несколькими способами: обратившись в клиентскую службу отделения Социального фонда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заполнив заявку на портале госуслуг или посетив ближайший МФЦ. Заявителем может выступить только один из родителей, попечителей или законных представителей ребёнка.

Более подробную консультацию можно получить круглосуточно по номеру горячей линии 8 (800) 100-00-01 или в местных филиалах Социального фонда.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам с инвалидностью оформили более 50 тысяч разрешений на парковку.

Фото: freepik (senivpetro)