В ГД предложили увеличить детский прожиточный минимум

Александр Аксененко призвал увеличить выплату до уровня реальных за трат на содержание ребенка.

Депутат Государственной думы Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить детский прожиточный минимум до уровня реальных средних затрат на содержание ребенка. Текст соответствующего документа рас пространен пресс-службой политика по СМИ. Парламентарий из нижней палаты заметил, что для реализации плана потребуется внести изменения в правовое регулирование в части установления величины прожиточного минимума для детей с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста страны. Если инициатива будет принята, что речь будет идти о сумме не ниже 25 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Сейчас же согласно постановлению федерального кабинета министров, величина прожиточного минимума для детей установлена в размере 17 201 рубля.

Законодатель уверен, что такая корректировка поможет властям обеспечить реальное исполнение гарантий социальной защиты, а также повысит адресность и эффективность предоставляемых мер государственной поддержки населению. Механизм поможет сформировать условия по улучшению демографических показателей.

Фото: Piter.tv