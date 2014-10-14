В ГД предложили установить ставку налога на прибыль частным медорганизациям

Леонид Слуцкий призвал государство следить за ценообразованием в сфере здравоохранения.

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается установить для частных медицинских организаций ставку по налогу на прибыль в размере пяти процентов. Текст соответствующей инициативы по СМИ распространила прес-сслужба политиков. Правки могут быть внесены в федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ". Парламентарии из нижней палаты заметили, что поступающие налоговые доходы в государственный бюджет будут направлены на развитие системы здравоохранения в субъектах страны. В частности, речь пойдет на приобретение современного медицинского оборудования, обеспечение бесплатными медицинскими препаратами и изделиями пациентов, развитие системы ОМС, модернизацию инфраструктуры и повышение качества услуг по бесплатной медицинской помощи. В комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости" Леонид Слуцкий указал, что частные медицинские организации зарабатывают огромные деньги. Согласно прогнозу Росстата, в 2025 году объем такого рынка достигнет 1,8 триллиона рублей. При это частные фирмы значительно повышают стоимость на свои услуги, наценка составляет иногда до 30 процентов.

Очень много обращений от граждан - люди не понимают, как происходит ценообразование, кто это контролирует и контролирует ли вообще. Пациенты оказываются беззащитны перед жесткой ценовой политикой частных медучреждений и вынуждены платить им втридорога. Такое положение вещей не может не вызывать беспокойства. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Законодатель добавил, что предложенная пятипроцентная ставка значительно меньше стандартного налога на прибыль, который составляет 25 процентов. По его словам, государству нужно отслеживать, чтобы российские частные медучреждения не компенсировали налог за счет своих пациентов.

Фото: Piter.tv