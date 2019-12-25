В ГД предложили создать ИИ-помощника для пожилых людей

Дмитрий Шатунов объяснил, какие функции может выполнить нейросеть в поддержке одиноких пенсионеров и инвалидов.

На российской территории необходимо создать на базе отечественных нейросетей, таких как GigaChat или YandexGPT, государственного ИИ-помощника для пожилых людей. Он сможет поддерживать разговор, напоминать о приеме лекарств, помогать связываться с родственниками и вызывать экстренные службы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы, представляющий партию ЛДПР, Дмитрий Шатунов.

Для одинокого пенсионера такой сервис может стать настоящим помощником: поддержать разговор, напомнить о приеме лекарств, помочь связаться с родственниками, вызвать экстренные службы или предложить упражнения для тренировки памяти. Дмитрий Шатунов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты добавил, что голосовой помощник может упростить пожилым людям доступ к современным технологиям и поддержать тех, кому не хватает общения. Однако ИИ не заменит живого общения с близкими людьми, но он может сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Дополнительно Дмитрий Шатунов предлагает государству предоставлять бесплатно или на льготных условиях умные колонки и планшеты с таким помощником одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью.

В ГД предложили создать отечественную нейросеть для школьников.

Фото: Piter.tv