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В ГД предложили создать ИИ-помощника для пожилых людей
Сегодня, 11:55
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В ГД предложили создать ИИ-помощника для пожилых людей

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Дмитрий Шатунов объяснил, какие функции может выполнить нейросеть в поддержке одиноких пенсионеров и инвалидов.

На российской территории необходимо создать на базе отечественных нейросетей, таких как GigaChat или YandexGPT, государственного ИИ-помощника для пожилых людей. Он сможет поддерживать разговор, напоминать о приеме лекарств, помогать связываться с родственниками и вызывать экстренные службы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы, представляющий партию ЛДПР,  Дмитрий Шатунов. 

Для одинокого пенсионера такой сервис может стать настоящим помощником: поддержать разговор, напомнить о приеме лекарств, помочь связаться с родственниками, вызвать экстренные службы или предложить упражнения для тренировки памяти.

Дмитрий Шатунов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты добавил, что голосовой помощник может упростить пожилым людям доступ к современным технологиям и поддержать тех, кому не хватает общения.  Однако ИИ не заменит живого общения с близкими людьми, но он может сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Дополнительно Дмитрий Шатунов предлагает государству предоставлять бесплатно или на льготных условиях умные колонки и планшеты с таким помощником одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью. 

В ГД предложили создать отечественную нейросеть для школьников.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, искусственный интеллект, лдпр, пенсионеры
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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