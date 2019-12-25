В ГД предложили рассмотреть льготы на бензин для отдельных групп населения

Юрий Станкевич рассказал об инициативе РТС и Минэнерго.

Заместитель председателя профильного комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает необходимым рассмотреть не только инициативу "Российского топливного союза" (РТС) о переходе на новый индекс для стоимости топлива на АЗС, но также возможность рассмотреть льготы на бензин для отдельных групп населения. Соответствующий комментарий политик из нижней палаты парламента сделал информационному агентству "ТАСС". Законодатель указал СМИ, что, по его словам, в стране уже настало время для рынка нефтепродуктов установить универсальные правила к производителям и продавцам. Для этого от властей потребуется определить социальные группы, нуждающиеся в дополнительной поддержке от государства.

Социальную значимость цен на топливо отрицать нельзя. Так может быть рассмотреть варианты по аналогии с иными чувствительными отраслями? Так, жилищно-коммунальное хозяйство предоставляет меры поддержки множеству льготников: от ветеранов труда до многодетных семей. В электроэнергетике с этого года действуют три диапазона потребления с разными ценами. Юрий Станкевич, депутат ГД РФ

Таким образом эксперт оценил предложение по переходу на композитный индекс инфляции для розничных цен на топливо вместо индекса потребительских цен (ИПЦ), поддержанное ранее российским министерством по энергетике. Юрий Станкевич добавил, что в отличие от регулируемых видов деятельности, ценообразование при производстве и реализации моторного топлива де-юре сейчас никак не фиксируется государством в конкретных параметрах.

Стоимость бензина в Петербурге с начала года возросла на 7%.

Фото: Piter.tv