Стоимость бензина в Петербурге с начала года возросла на 7%

Наиболее значительный рост продемонстрировал бензин марки АИ-92, чья стоимость поднялась на 7,2%, составив теперь 59,79 рубля за литр.

Средняя цена на автомобильное топливо в Петербурге выросла на 7% за первые 9 месяцев текущего года, свидетельствуют данные Петростата.

Наиболее значительный рост продемонстрировал бензин марки АИ-92, чья стоимость поднялась на 7,2%, составив теперь 59,79 рубля за литр. Цена топлива марки АИ-95 также возросла, прибавив 6,9% и достигнув отметки в 65,07 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 3,5%, остановившись на отметке 72,17 рубля за литр.

Что касается Ленинградской области, то там цены оказались ещё выше: литр АИ-92 стоил уже 60,29 рубля, показывая увеличение на 9,5% с начала года. Бензин марки АИ-95 продавался по цене 64,82 рубля за литр (+8,2%), а дизельное топливо — по 71,81 рубля за литр (+4,7%).

Профессор НИУ ВШЭ: "Ситуация с бензином в Ленобласти может измениться, когда снизится потребительский спрос на топливо".

Фото: Piter.TV