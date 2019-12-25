Профессор НИУ ВШЭ: "Ситуация с бензином в Ленобласти может измениться, когда снизится потребительский спрос на топливо"

В ряде регионов отмечался дефицит топлива, в частности – АИ-95 и АИ-98.

Россияне, в том числе – жители Ленобласти, в сентябре начали бить тревогу из-за роста розничных цен на бензин. В ряде регионов даже отмечался дефицит топлива, в частности – АИ-95 и АИ-98. Piter.TV пообщался с профессором НИУ ВШЭ в Петербурге Андреем Заостровцевым и узнал, с чем связана тенденция и так ли страшна ситуация.

По информации Росстата, в нашем регионе стоимость бензина к 22 сентября увеличилась с 61,76 до 62,71 рублей за литр в сравнении с началом месяца. Динамика по маркам: АИ-92 – с 58,83 до 59,77 рублей, АИ-95 – с 63,46 до 64,45 рублей, АИ-98 и выше – с 87,96 до 88,04 рублей, дизель – с 71,07 до 71,25 рубля.

Как сообщают СМИ, отдельные регионы ограничивают отпуск топлива, продавая по 10-20 литров на человека, а другие торгуют только дизелем, пишет "Российская газета". При этом, по словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, дефицит как таковой не наблюдается, бензин отсутствует лишь на части АЗС.

Все заправки, которые ограничивают сегодня продажи бензина, – это независимые АЗС. То есть компании, владеющие ими, продают бензин, который покупают на бирже. И покупают они его сейчас по высокой цене, поскольку на бирже цена выросла. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Есть и вертикально интегрированные компании, добывающие и перерабатывающие топливо самостоятельно, а их нефтеперерабатывающие заводы продают бензин напрямую своим сетям АЗС.

В разговоре с нами Андрей Заостровцев подтвердил, что паниковать не стоит.

Острого дефицита бензина пока нет в Петербурге, небольшой появился в Ленобласти. Во-первых, есть искусственные обстоятельства, которые снижают выпуск нефтеперерабатывающих заводов. Их работе также мешают дроны. В целом, цена топлива регулируется государством, а выпуск бензина ограничивается, и, поскольку компаниям невыгодно продавать его по изначальной цене, появляется дефицит. Соответственно, выпуск снизился по всей РФ. Андрей Заостровцев, профессор НИУ ВШЭ

Ситуация может измениться тогда, когда потребительский спрос на бензин снизится, далее упадет и цена, подчеркнул Андрей Заостровцев.

Обычно зимой спрос на бензин уменьшается, так как заканчивается дачный сезон, и это может помочь. Сейчас много топлива потребляют автомобили дачников, а когда не нужно раз в неделю ездить за город, то и спрос падает. Если дотянем до зимы, то сможем в Петербурге обойтись без этого лимитирования. Еще жители области могут приезжать заправляться в город, дефицит может перетекать из региона в регион. Андрей Заостровцев, профессор НИУ ВШЭ

Piter.TV связался с представителями АЗС "Лукойл" и "Газпромнефть", однако не смог получить от них комментарии по данной теме.

Фото: Piter.TV