В ГД предложили обязательно отрабатывать в автошколах заправку и контроль масла

Валерий Горюханов рассказал о том, что в рамках дополнительной программы водителей могут обучить мелкому ремонту машины.

Базовые навыки обращения с транспортным средством, такие как самостоятельная заправка на автозаправочных станциях ( АЗС), контроль уровня масла и давления в шинах, должны обязательно отрабатываться кандидатами на получение водительских прав на практических занятиях в автомобильных школах так же, как и правильное поведение при поломке на трассе. Соответствующим мнением с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился член профильного комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов, представляющий партию "Единая Россия". Парламентарий из нижней палаты отметил, что базовые навыки шофера должны стать неотъемлемой частью практической подготовки человека, так как речь идет об элементарном уровне грамотности за рулем. При этом политик не видит необходимости превращать каждого водителя в автомеханика, чтобы он мог с легкостью менять колеса или проводить ремонт машины. Он напомнил, что современные модели автомобилей сложны в техническом плане и требуют профессионального сервисного обслуживания.

Автошколам критически важно сосредоточиться на отработке пошаговых действий водителя при поломке: как безопасно убрать машину с полосы, правильно выставить знак аварийной остановки, использовать светоотражающий жилет и грамотно разместить пассажиров за пределы проезжей части. Именно эти знания спасают жизни, а не умение самостоятельно менять предохранители под потоком фур. Валерий Горюханов, депутат ГД РФ

Валерий Горюханов полагает, что основной угрозой на магистралях страны в случае мелкой неисправности становится не само ее наличие, а неправильные действия водителя после вынужденной остановки на проезжей части. Власти не должны искусственно перегружать программу обучения часами по ремонту транспортного средства. Однако ликбез по мелкому ремонту машины может быть как дополнительная опция в автошколах.

Фото: Piter.tv