В ГД предложили использовать "Госуслуги" для разблокировки банковских счетов

"Новые люди" сообщили о необходимости добавить цифровую услугу на портал для удобства пользователей.

Группа депутатов от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направила письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением дать возможность разблокировать банковские карты и счета через "Госуслуги". Текст соответствующего документа пресс-служба политиков распространила по СМИ. Парламентарии из нижней палаты отметили, что у населения нет удобного и прозрачного механизма фиксации обращения, контроля сроков рассмотрения и последующего направления жалоб в уполномоченные органы в случае бездействия кредитной организации при блокировке счета пользователя. При этом в России по закону допускается использование Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для получения государственных и отдельных финансовых услуг, однако пока что возможность подачи заявлений на разблокировку банковских карт и счетов через портал "Госуслуги" не предусмотрена.

Такой механизм может предусматривать подачу полного пакета документов в электронной форме, использование ЕСИА для подтвержденной идентификации заявителя, а также автоматизированный контроль сроков рассмотрения обращений со стороны кредитных организаций. сообщение от законодателей

Авторы запроса к федеральному ведомству считают, что реализация данного государственного подхода снизит риски подачи поддельных заявлений и упростит проверочные процедуры для клиентов, а также позволит гражданам в случае отсутствия ответа со стороны банка либо получения отказа без указания причин направить обращение и соответствующий пакет документов в Центральный Банк России, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов через "Госуслуги" в понятном формате.

Самозапрет на кредиты на "Госуслугах" установили 21 млн россиян.

Фото: Piter.tv