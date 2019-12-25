В ГД предложили автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"

Борис Чернышов заметил, что устранение цифровой уязвимости является важным шагом в защите прав населения и укрепления доверия к государственным онлайн-ресурсам.

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов предложил федеральным властям автоматически отключать номер мобильного телефона от учетной записи на едином портале "Госуслуги" после окончания срока действия договора с оператором сотовой связи и деактивации данного номера. Соответствующее заявление депутат из фракции ЛДПР направил обращение российскому министру по цифровому развитию Максуту Шадаеву с законодательной инициативой. Политик уточнил, что сейчас набирает обороты криминальная схема мошенников, которая основана на том, что существует "цифровой разрыв". Когда граждане страны лишаются доступа к SIM-карте, не отвязывают ее от аккаунта на сайтах государственных услуг, то новые владельцы телефонных номеров могут получить доступ к персональному кабинету предшественника. Эта лазейка может использоваться в корыстных целях. В том числе, злоумышленники способны оформлять микрозаймы от имени потерпевшего.

Прошу рассмотреть возможность обеспечения автоматического и обязательного отключения номера мобильного телефона (SIM-карты) от учетной записи портала "Госуслуги" после окончания срока действия договора с оператором связи и деактивации этого номера. текст документа

В письме говорится о том, что такая мера поддержки со стороны государства должна быть реализована в рамках информационного взаимодействия между операторами связи и единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Фото: Piter.tv